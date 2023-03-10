شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دورى الـ16 والـ8 لكأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية على إقامة دورى الـ16 و الـ8 لكأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري.

ويدرس مسئولو الرابطة حاليا مقترح تنظيم مباريات كأس الرابطة خلال تلك الفترة التي تصل لعشرة أيام، حيث تتوقف مسابقة الدوري لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي مالاوي والمنتخب الأولمبي بمباراتي زيمبابوي.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

ومن المنتظر مشاركة أندية الأهلي وفيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والمصري وسموحة وفاركو. بجانب أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون بدءا من دور الـ16.