شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكم فيديو مساعدا لمباراة تونس ونيجيريا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مواجهة تونس ونيجيريا، غدا الجمعة، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية للشباب (مصر 2023).

وأسند الكاف المواجهة للحكم محمد عثماني من جزر القمر، على أن يعاونه "المالي فانتا إدريسا كوني، والمغربية سكينة حمدي، والجامبي لمين جماح (حكم رابع).

فيما يتولى مسؤولية تقنية الفيديو الموريتاني بيدا دهان، على أن يكون المصري أحمد الغندور "حكم الفيديو المساعد".

وخاض منتخب تونس مساء اليوم حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الغد، باستاد القاهرة الدولي.

وفشل نسور قرطاج في التأهل إلى النهائي، بعد الهزيمة أمام السنغال (3-0)، ليصطم الأخير بجامبيا في النهائي، علما بأن المنتخبات الأربعة ضمنت تأهلها لمونديال الشباب 2023.