الامارات | «دي جورية» ملكة جمال العرب.. مربط دبي يتألق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مربط دبي للخيول العربية إنجازاً ثلاثي المعادن النفيسة في النسخة الثانية من بطولة العرب لمربي الخيل العربية، التي اختتمت أول من أمس بالصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وحافظ مربط دبي على إنجازه السابق الذي حققه في النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، وتمكن من وضع بصمته بإنتاجه المحلي الذي قارع أكثر من 100 من الخيول العربية الأصيلة.

وكانت ملكة الإنجاز الذهبي لمربط دبي الفرس ذات الإنجازات الكبرى في مختلف مراحلها السنية، الفرس «دي جورية»، وهي من فحل الإنتاج العالمي الأحدث صاحب الثنائية الذهبية العالمية «دي سراج»، ومن الفرس المتميزة «دي نوال». وتمكن مربط دبي من إحراز اللقب الفضي في بطولة المهرات مع المهرة التي جددت عهدها مع بطولة العرب المهرة «دي سناين» وهي من الفحل «وورتكس كاليستي» والفرس «دي سنية».

ونال مربط دبي حظه من البرونز في بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الجميلة «إس إم مضرة»، وهي من الفحل «دي شخاط» والفرس «دي شموخ». وتعود ملكية «إس إم مضرة» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي عزز بفروسيته وأصالته إنجازات مربط دبي العالمية، كان أبرزها الإنجازات الكبرى المتميزة للمهرة والفرس «دي شامخة» التي سطرت أمجاداً ذهبية في عدد من المحافل الدولية الكبرى.