الامارات | البطائح يريد الفرحة الأولى على ملعبه أمام الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى البطائح إلى وضع حد لنتائجه المتواضعة على ملعبه حين يستقبل الظفرة الساعة 05:45 مساء اليوم، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين. ولم يعرف «الراقي» طعم الانتصار على ملعبه منذ بداية الموسم، إذ حقق أربعة انتصارات من أصل 18 خاضها في البطولة، وجميعها خارج الديار.

ويعيش البطائح أزمة نتائج في الآونة الأخيرة، إذ لم يعرف طعم الفوز في آخر ثماني مباريات، كما يسعى إلى تضميد جراح وداع الكأس قبل أيام على يد عجمان. ويريد البطائح الجمع بين الأداء والنتائج بعد أن عانده هذا الأمر مراراً ولديه 16 نقطة في المركز الـ11. وقد تكون الفرصة سانحة أمامه اليوم بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الظفرة في المركز قبل الأخير بسبع نقاط، وبات ثاني أبرز المرشحين للهبوط بعد دبا صاحب المركز الأخير.