الامارات | بثينة خالد تظفر بكأس المدربين للقدرة في سيح السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة بثينة خالد بلقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 82 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت بثينة خالد اللقب على صهوة الجواد «نيمو» المملوك لإسطبلات جميرا بعدما جاءت في المركز الـ21 بالمرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، وجاءت في المركز السابع بالمرحلة الثالثة قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «واترلي» المملوك لإسطبل البوادي، وحل في المرتبة الثالثة الفارس خليفة العميمي على صهوة الجواد «فروم» المملوك لإسطبلات العاصفة.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس يوسف محمد الحمادي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «فيريوس» المملوك لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 1:24:53 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «واترلي» المملوك لإسطبل البوادي بزمن قدره 1:25:23 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «سوليرو» المملوك لإسطبلات جميرا بزمن قدره 1:25:34 ساعة.

وتقدم الفارس أحمد صالح الشحي من المركز الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بزمن قدره 1:05:54 ساعة، بينما قفز الفارس راشد سعيد ملهوف من المركز الـ14 إلى الثاني على صهوة الجواد «لا ماغور» المملوك لإسطبلات العاصفة بزمن قدره 1:05:01 ساعة، وحافظ الفارس زايد محمد المهيري على المركز الثالث بزمن قدره 1:05:49 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس زايد محمد المهيري من المركز الثالث إلى الصدارة بزمن بلغ 1:04:07 ساعة، كما جاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد المهيري متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «بوميك» المملوك لإسطبلات تي إن تي بزمن قدره 1:03:53 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس خليفة العميمي متقدماً من المركز الرابع على صهوة الجواد «فروم» المملوك لإسطبلات العاصفة بزمن قدره 1:04:09 ساعة.

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فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة شاركوا في السباق.