الامارات | الاتحاد الدولي للمواي تاي يُشيد بدعم منصور بن زايد لمسيرة اللعبة عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الاتحاد الدولي للمواي تاي بالنقلة النوعية والتقدم الكبير الذي تشهده مسيرة اللعبة عالمياً في ظل دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورعايته المتواصلة للبرامج والخطط والمبادرات وكل المسابقات التي تقام على الصعيد الدولي والقاري والعربي، ودوره الريادي الذي أسهم في تجسيد إنجازات مهمة ونجاحات مميزة لم تقتصر فقط على الإمارات بل امتدت لتشمل أسرة المواي التاي الدولية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقامه الاتحاد العربي للمواي تاي بمناسبة إسدال الستار على منافسات البطولة العربية للمواي تاي، وذلك في أمسية استثنائية أقيمت في فندق الوفت، وحضرها رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينغ عبدالله سعيد النيادي، والأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي ستيفن فوكس، بجانب رؤساء الاتحادات والوفود العربية، بالإضافة لجميع الوفود والمنتخبات العربية التي شاركت في البطولة.

يذكر أن منتخب المغرب فاز بجائزة أفضل فريق رجال في البطولة العربية للمواي تاي.