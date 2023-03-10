الامارات | «طيران الإمارات» ترعى النسخة 27 من «كأس دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن رعاية الناقلة الإماراتية الرائدة «طيران الإمارات» للنخسة 27 من سباق «كأس دبي العالمي»، الحدث الأبرز في موسم السباقات الإماراتية، وأحد أشهر سباقات الخيل في العالم، والذي يقام ضمن الشوط التاسع والرئيس من أمسية «كأس دبي العالمي» في 25 مارس الجاري.

وقال عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في بيان صحافي أمس: «يسرنا انضمام شركة طيران الإمارات مرة أخرى كراعٍ للقب (كأس دبي العالمي)، وهم جزء أصيل من النمو الذي شهده هذا السباق المرموق، والذي لن تكون قصته كما هي اليوم دون دعمهم، وهي إحدى أبرز شركات الطيران في العالم، ونثمن عالياً مساهماتهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل، ونتطلع معهم مرة أخرى لأمسية من السباقات المثيرة التي تشهد في شوطها التاسع الحدث الأبرز في الموسم (كأس دبي العالمي) برعاية طيران الإمارات».

وأوضح بيان نادي دبي لسباق الخيل أن سباق «كأس دبي العالمي» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، يجري على مسافة 2000 متر على الأرضية الرملية من مضمار ميدان، بجائزة مالية قدرها 12 مليون دولار، في سباق يحتفل بمرور عامه الـ27 منذ انطلاقة نسخته الأولى عام 1996، وفازت فيه خيول اشتهر اسمها حول العالم، أمثال «سيغار» و«دبي ملينيوم» و«كيرلن» و«أورغيت» و«ثندر سنو»، قبل أن تشهد النسخة الأخيرة فوز ممثل السعودية «كنتري غرامر»، الذي يتوقع عودته في 2023 بإشراف مدربه الأميركي الشهير بوب بافرت للدفاع عن لقبه.

وأكد البيان أن الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» يقام بعد ثمانية سباقات ضمن أمسية الكأس، من ضمنها «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بجائزة تبلغ ستة ملايين دولار أميركي، حين يعود حامل اللقب «شهريار» لمواجهة أحد أفضل الخيول في العالم ومواطنه «أكوينكوس»، على أن يسبق ذلك الشوط إقامة سباق «دبي تيرف» الذي شهد في نسخته الماضية تعادلاً على المركز الأول، حين يعود «لود نورث» للدفاع عن لقبه للنسختين الأخيرتين، بطموح حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف البيان أن الأمسية تضم سباقين للسرعة على مسافة 1200 متر مع الشوط الثالث «دبي غولدن شاهين» لخيول الفئة الأولى «جروب1» على الأرضية الرملية، و«القوز سبرينت» لخيول الفئة الأولى «جروب1» على الأرضية العشبية لميدان، بينما تتنافس خيول الثلاث سنوات للحصول على 100 نقطة مؤهلة لـ«كنتاكي داربي» الأميركي الشهير، من خلال المنافسة على لقب «داربي الإمارات» الذي يجري في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي والمخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2».

وأشار البيان إلى مواجهة قوية بين صفوة جياد مسافة الميل رملي وذلك في ثاني أشواط الأمسية «غودولفين مايل» لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر، فيما يمثل سباق «دبي غولد كب» لخيول الفئة الثانية «جروب2» اختباراً للتحمل يمتد لمسافة 3200 متر على المسار العشبي، على أن تستهل الأمسية في سباق «دبي كحيلة كلاسيك» البالغة جوائزه مليون دولار أميركي للخيول العربية الأصيلة.

يذكر أن شركة طيران الإمارات تأسست في أكتوبر 1985، وتطورت حتى أصبحت الآن أكبر شركة طيران دولية في العالم، بنقلها أكثر من 20 مليون مسافر في عام 2022، ويعمل أسطولها المكون من 262 طائرة في أكثر من 152 وجهة حول العالم. وظلت الشركة تدعم سباقات الخيل في دبي لأكثر من عقدين، كما تقدم دعمها بشكل منتظم لمختلف السباقات في مضمار ميدان، من ضمنها أمسية «سوبر ساترداي».

وتبدأ السباقات في الساعة 3:30 مساءً، وتوجد مجموعة من التذاكر المعروضة للبيع، حيث يبدأ الدخول العام بسعر 20 درهماً، وتبدأ أسعار منطقة الضيافة في مقصورة ابرون فيوز بسعر 295 درهماً، كما تتوافر مجموعة من باقات الطعام والمشروبات التي تبدأ من سعر 600 درهم.

أسعار تذاكر أمسية كأس دبي العالمي

الدخول العام: تبدأ من 20 درهماً.

منطقة الضيافة في مقصورة ابرون فيوز: تبدأ من 295 درهماً.

باقات الطعام والمشروبات: تبدأ من 600 درهم.