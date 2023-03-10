الامارات | مواهب «دوسك» تخطف الأضواء في «شراعية دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق فريق نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك» في منافسات الجولة الثانية من سلسلة سباقات دبي للشراعية الحديثة المفتوحة التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023 على مدار يومين في شواطئ جميرا.

وخطف أشبال وناشئات النادي الأضواء من خلال النتائج الجيدة التي حققوها في فئات الجولة الثانية الأربع وهي: ألكا 4 تحت سن 14 سنة مفتوح وسيدات، واوبتمست 7 سنوات، و12 سنة، ليتصدروا ترتيب الأندية برصيد سبع ميداليات ملونة: ثلاث ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزية واحدة.

كما تألق في منافسات الجولة الثانية التي أقيمت جنباً الى جنب منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطل الامارات للشراع الحديث 2023 فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي حل ثانياً برصد ثلاث ميداليات: ذهبية واحدة وبرونزيتين. تلاه في المركز الثالث فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي الذي حصل على ميداليتين: فضية وبرونزية.

الأبطال

أوبتمست 7 سنوات: كونيستانتا باجاك.

أوبتمست 12 سنة: كورنيليا باجاك.

ألكا 4 تحت 14 سنة مفتوح: محمد مروان المرزوقي.

ألكا تحت 14 سنة فتيات: اليونانية نادين تيرغكونيس.