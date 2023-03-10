الامارات | 10 سنوات من الخيبات المتتالية لباريس سان جرمان في «أبطال أوروبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش باريس سان جرمان، أول من أمس، «كابوساً» جديداً في دوري أبطال أوروبا، بعد أن ودّع المسابقة الأشهر في عالم الكرة في أوروبا، من ثمن النهائي، وللعام الثاني على التوالي. وبعد أن كان ريال مدريد أطاح به في الموسم الماضي، جاء الدور هذه المرة على بايرن ميونيخ في «أليانز أرينا» بعد الفوز 2-صفر، و1-صفر ذهاباً.

سان جرمان، ورغم الإنفاق الكبير على صفقات اللاعبين طوال السنوات الـ10 الماضية، ورغم ضمه تشكيلة قوية من أفضل نجوم الكرة العالمية، على غرار السويدي إيبراهيموفيتش والأوروغوياني كافاني سابقاً، والأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار حالياً، لكنه لم يستطع تحقيق الهدف الرئيس وهو الفوز بلقب دوري الأبطال. وتالياً النكسات التي تعرّض لها سان جرمان في «أبطال أوروبا» خلال العشر سنوات الماضية منذ العام 2013، وحتى اليوم.

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