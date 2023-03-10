الامارات | دبا يطلب نقاط الأمل من كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف دبا الفجيرة منافسه اتحاد كلباء، ضمن سلسلة مباريات مصيرية بالنسبة لـ«النواخذة»، للحفاظ على أمل البقاء، بعد أن بات أبرز المرشحين للهبوط إلى «الهواة»، بسبب مركزه الأخير في الدوري بأربع نقاط. ويسعى دبا في لقاء اليوم ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 08:30 مساء، إلى انتزاع نقاط الأمل من كلباء وتحقيق الفوز، رغم أن المهمة صعبة للغاية أمام كلباء المتطور، وصاحب الـ24 نقطة في المركز الثامن. ويدرك دبا أنه لامجال لنزف النقاط إذا ما أراد تجديد حظوظه بالبقاء. وكان الفريقان تواجها سبع مرات، فاز كلباء في خمس مقابل انتصارين لدبا، ونجح اتحاد كلباء من الفوز في أخر مواجهة جمعتهما في ذهاب الموسم الحالي بهدفين نظيفين