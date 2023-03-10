الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - الظفرة 17:45
خورفكان - عجمان 17:45
الوحدة - العين 20:30
دبا - كلباء 20:30
سبيزيا - إنترميلان 23:45
الدوري الفرنسي
ليل - ليون 00:00
الدوري البرتغالي
بورتو - إستوريل 00:15
الدوري السعودي
ابها - الفتح 17:00
التعاون - الهلال 21:30
الدوري الكويتي
القادسية - العربي 18:00
كاظمة - الساحل 20:30
الدوري العماني
صور - عمان 17:35
النصر - الاتحاد 20:00
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