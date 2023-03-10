الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتماع

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية المحترفين اجتمعت مع مدرب الفريق قبل المواجهة الجولة الـ19، مؤكدة أن لديها ملاحظات على القرارات الفنية، وأن بعض اللاعبين يستحقون الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات المقبلة.

المدفع

تداول مغرّدون مقطع فيديو ظهر فيه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، يحتفل على طريقته الخاصة فرحاً بالانتصار الثمين للشارقة على الجزيرة في كأس رئيس الدولة وتأهله للدور نصف النهائي، ولاقى الفيديو رواجاً وتفاعلاً كبيرين بين جماهير «الملك».