خطأ إجرائي ينعش آمال يوفنتوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتعشت آمال يوفنتوس في الإفلات من عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي للموسم الجاري، بحسب ما كشفه تقرير إيطالي عن تطورات مثيرة في القضية.

وكانت محكمة إيطالية قررت 20 يناير الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد «السيدة العجوز» عن الموسم الجاري 2022-2023 في إطار تحقيقات بصفقات انتقال في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وتنفس النادي الإيطالي الصعداء، بسبب «خطأ في الإجراءات»، وفق ما أكدت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المحكمة الرياضية وافقت أخيرا على إطلاع فريق محامي دفاع يوفنتوس على المراسلات بين مكتب المدعي العام وهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الإيطالي (Covisoc)، وقضت بتسليمهم المستندات في غضون أسبوع بحد أقصى.

وسيعمل محامو يوفنتوس على إيجاد خطأ في التواريخ التي جرت فيها عمليات التحقيق في تلك الصفقات، على اعتبار أن الإجراء الذي تم فتحه رسميا 22 أكتوبر 2022، ما كان يجب أن يكون بناء على تقرير قدم للادعاء في أبريل 2021.

وأشارت «لاغازيتا ديللو سبورت» إلى أنه في حال ثبوت ذلك، فإن الادعاء انتهك ما يعرف قانونيا باسم «الوقت الإجرائي»، وعليه يصبح الحكم بخصم النقاط باطلا بحكم القانون.

ولا يعني ذلك أن يوفنتوس بريء من التهم الموجهة إليه، لكنه قد يفلت من هذه العقوبة فقط بسبب خطأ إداري ومهني محتمل.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، ويبتعد بـ12 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

لكن الحال سيختلف كليا إذا ما نجح فريق «السيدة العجوز» في استعادة نقاطه المخصومة، إذ سيرتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة، تضعه في المركز الثاني مناصفة مع إنتر ميلان.

وبكل تأكيد سينعش ذلك آمال الفريق في المشاركة بالنسخة المقبلة لدوري الأبطال، لكن حلم التتويج بلقب الدوري الإيطالي سيبقى صعب المنال، على اعتبار أن نابولي يحلق في الصدارة وحيدا وبعيدا وفي جعبته 65 نقطة.