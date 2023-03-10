النمور تلتهم النصر وتحلق في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع فريق الاتحاد الصدارة بفوز ثمين على النصر 1-0 في الكلاسيكو الذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن المرحلة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وجاء الهدف بقدم العقرب البرازيلي رومارينهو (80)، في كلاسيكو شهد تفوق البرتغالي نونو سانتو الذي دخل اللقاء برغبة حصد النقاط الثلاث، رغم التحفظ المبالغ فيه الذي فرضه الفرنسي رودي جارسيا على فرقته طوال شوطي اللقاء، لتواصل النمور الاتحادية سطوتها في مواجهات النصر، بعد أن أخرجه هذا الموسم من بطولة كأس السوبر قبل أن يحقق كأسها.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، وتراجع النصر للمركز الثاني، بعد توقف رصيده عند 46 نقطة.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للنصر منذ انضمام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، على مدار 7 مباريات بالدوري.

دخل جارسيا المباراة بتحفظ دفاعي واضح، حيث أشرك 3 مدافعين فضلا عن ظهيري الجنب، بينما حافظ سانتو على طريقته التي اعتاد عليها فريقه.

بداية حماسية للشوط الأول على إيقاع صخب جماهيري مذهل في مدرجات الجوهرة.

ومع مرور الوقت، حسم الاتحاد معركة وسط الملعب، ومرر رومارينهو كرة إلى بامسعود على الجهة اليسرى، لكن الأخير سدد بطريقة عشوائية إلى خارج الملعب.

وواصل الاتحاد الضغط،، وفي الدقيقة 25 حول حمدالله كرة رأسية، اتجهت إلى خارج المرمى.

هدأ الإيقاع نسبيا، وقلت الخطورة على المرميين، وينحصر اللعب وسط الملعب، وأطلق بعدها حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كان الاتحاد الأفضل في الشوط الثاني، وأهدر حمدالله أخطر فرص هذا الشوط، عندما انفرد بمرمى النصر، إثر تمريرة بينية رائعة من كورنادو، لكن الحارس العقيدي تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وتحولت هجمة نصراوية إلى هجمة اتحادية معاكسة في الدقيقة 80، وصلت إلى رومارينهو الذي روض الكرة، وسدد في المرمى مفتتحا التسجيل لأصحاب الأرض.

وحاول جارسيا تعديل طريقة اللعب للحاق بالنتيجة، فيما استبسل دفاع الاتحاد فيما تبقى من وقت، لينتهي الكلاسيكو بفوز اتحادي ثمين 1-0.

كيف فاز الاتحاد؟







الرغبة الواضحة في الفوز من خلال التشكيل والطريقة التي انتهجها مدربه البرتغالي نونو سانتو.



التوازن الذي فرضه نونو سانتو في منتصف الملعب، وعدم منح النصر المساحات في الثلث الأخير من الملعب.



التحضير النفسي للاتحاد رغم حساسية المباراة.



استغلال الارتباك في دفاع النصر الذي لعب بأسلوب مغاير عن الطريقة المعتادة للفريق.



الاستفادة من العناصر البديلة في شوط المباراة الثاني.



عدم الاستعجال في حسم الكلاسيكو واللعب على أخطاء دفاع النصر.



عزل البرتغالي كريستيانو رونالدو وإلغاء خطورة عبدالرحمن غريب في الكرات العكسية.



مواصلة البرازيلي مارسيلو جروهي في الذود عن مرماه.



لماذا خسر النصر؟