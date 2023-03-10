النمور تلتهم النصر وتحلق في الصدارة

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، وتراجع النصر للمركز الثاني، بعد توقف رصيده عند 46 نقطة.
وتعتبر هذه الخسارة الأولى للنصر منذ انضمام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، على مدار 7 مباريات بالدوري.
دخل جارسيا المباراة بتحفظ دفاعي واضح، حيث أشرك 3 مدافعين فضلا عن ظهيري الجنب، بينما حافظ سانتو على طريقته التي اعتاد عليها فريقه.
بداية حماسية للشوط الأول على إيقاع صخب جماهيري مذهل في مدرجات الجوهرة.
ومع مرور الوقت، حسم الاتحاد معركة وسط الملعب، ومرر رومارينهو كرة إلى بامسعود على الجهة اليسرى، لكن الأخير سدد بطريقة عشوائية إلى خارج الملعب.
وواصل الاتحاد الضغط،، وفي الدقيقة 25 حول حمدالله كرة رأسية، اتجهت إلى خارج المرمى.
هدأ الإيقاع نسبيا، وقلت الخطورة على المرميين، وينحصر اللعب وسط الملعب، وأطلق بعدها حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
كان الاتحاد الأفضل في الشوط الثاني، وأهدر حمدالله أخطر فرص هذا الشوط، عندما انفرد بمرمى النصر، إثر تمريرة بينية رائعة من كورنادو، لكن الحارس العقيدي تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.
وتحولت هجمة نصراوية إلى هجمة اتحادية معاكسة في الدقيقة 80، وصلت إلى رومارينهو الذي روض الكرة، وسدد في المرمى مفتتحا التسجيل لأصحاب الأرض.
وحاول جارسيا تعديل طريقة اللعب للحاق بالنتيجة، فيما استبسل دفاع الاتحاد فيما تبقى من وقت، لينتهي الكلاسيكو بفوز اتحادي ثمين 1-0.
كيف فاز الاتحاد؟
- الرغبة الواضحة في الفوز من خلال التشكيل والطريقة التي انتهجها مدربه البرتغالي نونو سانتو.
- التوازن الذي فرضه نونو سانتو في منتصف الملعب، وعدم منح النصر المساحات في الثلث الأخير من الملعب.
- التحضير النفسي للاتحاد رغم حساسية المباراة.
- استغلال الارتباك في دفاع النصر الذي لعب بأسلوب مغاير عن الطريقة المعتادة للفريق.
- الاستفادة من العناصر البديلة في شوط المباراة الثاني.
- عدم الاستعجال في حسم الكلاسيكو واللعب على أخطاء دفاع النصر.
- عزل البرتغالي كريستيانو رونالدو وإلغاء خطورة عبدالرحمن غريب في الكرات العكسية.
- مواصلة البرازيلي مارسيلو جروهي في الذود عن مرماه.
لماذا خسر النصر؟
- الأسلوب والتشكيلة التي دخل بها الفرنسي رودي جارسيا.
- المبالغة في التراجع واللعب بتكتل دفاعي الأمر الذي منح الاتحاد التحرك بأريحية والسيطرة على المباراة.
- القراءة الفنية والتغييرات الخاطئة في التعامل مع الكلاسيكو.
- غياب البرازيلي أندرسون تالسكا أحد أبرز عناصر الفريق عن أهم مباريات الدوري.
- الأخطاء الدفاعية والتي تسببت في تسجيل الاتحاد لهدف المباراة.
- خروج البرازيلي جوستافو للإصابة أضعف خط وسط الفريق.
- عدم فرض الرقابة والسرحان أمام الكرات الساقطة لهجوم الاتحاد.
- افتقاد الفريق لرأس حربة صريح نتيجة التراجع للبرتغالي رونالدو.
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