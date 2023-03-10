جروح الهلال تحت مشرط التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال للعودة إلى المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين وتصحيح مساره في سلم الدوري عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق التعاون اليوم ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وكان فريق الهلال قد تعثر في مواجهتين في الجولتين الماضيتين بالتعادل (3-3) أمام الوحدة في الجولة قبل الماضية والخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية أمام فريق الفتح ليتراجع للمركز الخامس على لائحة ترتيب المسابقة بـ33 نقطة.

غيابات الزعيم

ويفتقد الهلال خدمات مهاجمه المالي موسى ماريجا، الذي يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية، إضافة إلى كل من ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي الغائبين للإصابة وتحوم الشكوك حول عدم جاهزية قائد الفريق سلمان الفرج بعد إصابته على مستوى الحوض.

وأهدر الهلال 18 نقطة في 17 جولة حتى الآن، ليدخل المدرب الأرجنتيني دائرة الخطر، إذ تجاوز عدد النقاط الضائعة في موسم 2017ـ2018، والذي شهد إقالته بسبب تراجع النتائج. وفرط هلال دياز حينها 17 نقطة في 21 جولة، ليتعرض للإقالة في 21 فبراير 2018، بعد خسارة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ورغم تحقيق الهلال لوصافة المونديال والعبور لنهائي دوري الأبطال في ظروف صعبة، لم ينجح منذ ذلك الحين في الفوز في دوري روشن.

بدأ الزعيم العودة بالتعادل الصعب أمام الوحدة 3-3، ثم تبعه بالهزيمة من النموذجي بهدفين لهدف.

سلسلة الانتصارات

وكان المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأرجنتيني قد أنهى تحضيراته لمباراة التعاون بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء والظفر بالنقاط الثلاث وإعادة الثقة لجماهير فريقه التي بدأ يساورها الشك في فقدان لقب الدوري هذا الموسم.

على الجهة الأخرى، يطمح فريق التعاون العائد من انتصار ثمين خارج الديار أمام فريق ضمك بهدفين مقابل هدف إلى مواصلة سلسة الانتصارات والإطاحة بحامل اللقب فريق الهلال.

ويأمل جمهور سكري القصيم في أن يواصل فريقها تقديم العروض المميزة والاقتراب أكثر للمنافسة على بطولة الدوري.

ويحتل التعاون حاليا المركز الرابع بـ34نقطة بفارق نقطة عن الهلال الذي يحتل المركز الخامس.