زعيم الجنوب يبحث عن المناطق الدافئة عبر النموذجي

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ومنذ تواجد الفريقين في دوري المحترفين دائما تشهد لقاءتهما منافسة عالية ولم يسبق وأن انتهت أي مواجهة بينهما بالتعادل، حيث تقابلا في 7 مباريات كان أبها الأكثر فوزا بواقع 4 مواجهات بينما فاز الفتح في 3 لقاءات آخرها الدور الأول الذي انتهى فتحاويا بثلاثية نظيفة.
يدخل أبها لقاء اليوم رافعا شعار التعويض بعد أن خسر في الجولات الأربع الأخيرة مما ثبت رصيده عند 22 نقطة متراجعا إلى المركز الـ 11 في سلم الترتيب.
ويأمل زعيم الجنوب باستعادة نغمة الانتصارات المفقودة عبر بوابة الفتح وخطف النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يبتعد بها خطوة أكثر نحو منطقة الدفء.
من جانبه يسعى الفتح للاستفادة من فوزه الأخير أمام الهلال الاثنين الماضي ومواصلة النتائج الإيجابية والعودة من أبها بالنقاط الكاملة كما فعل في العاصمة.
وكان الفتح قد تفوق خارج أرضه بعد أن حقق الفوز في 5 مواجهات من أصل 9 وخسر 4 ولم يسجل أي تعادل، ويحتل الفريق المركز 6 برصيد 31 نقطة.
قبل المواجهة:
- تواجها في 7 مباريات في دوري المحترفين فاز أبها 4 مرات والفتح 3 مواجهات.
- لم يحضر التعادل بين الفريقين طوال تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين.
- حقق أبها الفوز على ملعبه في جميع لقاءاته أمام الفتح.
- انتهى لقاء الدور الأول بفوز الفتح بثلاثية نظيفة.
- خسر أبها جميع لقاءاته في الجولات الأربع الماضية.
- لعب أبها على أرضه 9 مواجهات فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل في واحدة.
- لعب الفتح خارج ملعبه 9 مواجهات فاز في 5 وخسر 4 ولم يتعادل.
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