زعيم الجنوب يبحث عن المناطق الدافئة عبر النموذجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة مساء اليوم لقاء أبها وضيفه الفتح ضمن مواجهات الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومنذ تواجد الفريقين في دوري المحترفين دائما تشهد لقاءتهما منافسة عالية ولم يسبق وأن انتهت أي مواجهة بينهما بالتعادل، حيث تقابلا في 7 مباريات كان أبها الأكثر فوزا بواقع 4 مواجهات بينما فاز الفتح في 3 لقاءات آخرها الدور الأول الذي انتهى فتحاويا بثلاثية نظيفة.

يدخل أبها لقاء اليوم رافعا شعار التعويض بعد أن خسر في الجولات الأربع الأخيرة مما ثبت رصيده عند 22 نقطة متراجعا إلى المركز الـ 11 في سلم الترتيب.

ويأمل زعيم الجنوب باستعادة نغمة الانتصارات المفقودة عبر بوابة الفتح وخطف النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يبتعد بها خطوة أكثر نحو منطقة الدفء.

من جانبه يسعى الفتح للاستفادة من فوزه الأخير أمام الهلال الاثنين الماضي ومواصلة النتائج الإيجابية والعودة من أبها بالنقاط الكاملة كما فعل في العاصمة.

وكان الفتح قد تفوق خارج أرضه بعد أن حقق الفوز في 5 مواجهات من أصل 9 وخسر 4 ولم يسجل أي تعادل، ويحتل الفريق المركز 6 برصيد 31 نقطة.

قبل المواجهة:

