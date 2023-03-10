الطائي المتألق يتربص بضمك الجريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الطائي غدا نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن ختام منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم «جولة العلم»، وسط طموحات مشتركة وجوانب فنية تبدو في مجملها متقاربة كثيرا لدى طرفي المواجهة. ويأتي الطائي سابعا برصيد 25 نقطة عقب عودته من الأحساء بانتصار قاتل على حساب الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيخوض مدربه الروماني ميريل رادوي المواجهة برغبة واضحة من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم الترتيب وسط تصاعد في الأداء الفني للفريق منذ إشرافه، في المقابل يأتي ضمك تاسعا برصيد 22 نقطة بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي وهذه المرة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف أدت إلى تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة الكرواتي كريشمير ريزتش، وسيدخل مدرب الفريق الروماني كوزمين كونترا هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع معالجة الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في الآونة الأخيرة.

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