الباطن يحقق فوزه الثاني.. والاتفاق والوحدة حبايب

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وتقدم الوحدة أولا عن طريق علاء حجي في الدقيقة 22، وتعادل الاتفاق من ركلة جزاء سجلها السويدي كوايسن في الدقيقة 70.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع، فيما وصل الوحدة للنقطة 21 في المركز الـ13.
بدأ الوحدة مسيطرا على مجريات الشوط الأول وترجم أفضليته بهدف سجله علاء حجي في الدقيقة 22، بعد تسديدة سلطان السوادي، التي ارتدت من حارس الاتفاق، ليكملها علاء كهدف أول.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض وحاصروا الفريق الوحداوي، حتى تحصلوا على ضربة جزاء، بعد لمس الكرة يد المغربي فيصل فجر، ليسجلها كوايسن في الدقيقة 70.
وواصل الاتفاق تهديده لمرمى الوحدة، وكاد البديل البرازيلي فيتينيو يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة، لكن كرته اصطدمت بالقائم، لتنتهي المباراة (1-1).
إلى ذلك نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، في تحقيق فوز ثمين وغالٍ على الخليج، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر أمس، بملعب الباطن بحفر الباطن.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 20 المسماة بجولة «يوم العلم»، بفوز الباطن بهدف نظيف، سجله اللاعب يوسف المزيريب في شوط المباراة الأول.
بتلك النتيجة يرفع الباطن رصيده من النقاط عند النقطة رقم 9 فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة رقم 16.
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