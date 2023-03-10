الأخضر الشاب يودع كأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا للشباب من دور المجموعات، بعد خسارته 1-2 أمام اليابان، أمس، في ختام الدور الأول.

وارتفع رصيد اليابان إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة) في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ثنائية اليابان حملت توقيع كوريو ماتسوكي في الدقيقتين 15و78، في حين أحرز البديل يزيد جوشان، هدف الأخضر في الدقيقة 74.

وذهبت بطاقة التأهل الثانية إلى الصين، بعد احتلال وصافة المجموعة بـ4 نقاط، إثر التعادل 1-1 مع قرغيزستان.

وتذيل منتخب قرغيزستان جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة. وفي دور الثمانية، يواجه منتخب اليابان، خصمه الأردني، أما منتخب الصين سيواجه كوريا الجنوبية.