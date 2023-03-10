شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يستكمل علاجه بالقاهرة مع طبيب المنتخب بإذن من طرابزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه على إذن من إدارة ناديه طرابزون التركي باستكمال برنامجه العلاجي في القاهرة تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

ويخضع تريزيجيه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف يستغرق قرابة الشهر بعدها يعود للملاعب، حيث تم استبعاده من معسكر المنتخب لمباراتي مالاوي على خلفية الإصابة التي تعرض لها.

وقال نادي طرابزون سبور: "خضع محمود حسن تريزيجيه للفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتي أوضحت معاناته من إصابة في أوتار الركبة في مؤخرة الفخذ الأيمن".

فيما رجحت تقارير تركية مدة غياب تريزيجيه والتي تتراوح بين 3 الى 5 أسابيع على الأقل حتى الظهور مجدداً في صفوف طرابزون سبور.