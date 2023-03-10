أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 3 / 2023

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة انطلاق فعاليات دوري المدربين للرخصة A في الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 12 مارس من الشهر الجاري 2023 بمقر اتحاد الكرة.

أول مران للأهلي بجنوب أفريقيا..فقرة بدنية وخططية والشحات يشارك تدريجياً

خاض فريق الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.