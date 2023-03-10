اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجى يقود نهائى أمم أفريقيا للشباب 

طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجى يقود نهائى أمم أفريقيا للشباب

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره منتخب جامبيا، المقرر لها يوم السبت 11 من شهر مارس الجاري، في نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود ناجى.

 

طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجى يقود نهائى أمم أفريقيا للشباب

تقديم مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا 24 ساعة

تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في "إرباك" حسابات البرازيلي ميكالي.

تقديم مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا 24 ساعة

استقالة ياسر محمود من لجنة الحكام رسميا

تقدم الحكم  الدولى السابق ياسر محمود عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من العمل فى اللجنة رسميا.

استقالة ياسر محمود من لجنة الحكام رسميا

افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة انطلاق فعاليات دوري المدربين للرخصة A  في الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 12 مارس من الشهر الجاري 2023 بمقر اتحاد الكرة.

 

افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات

 

أول مران للأهلي بجنوب أفريقيا..فقرة بدنية وخططية والشحات يشارك تدريجياً

خاض فريق الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أول مران للأهلي بجنوب أفريقيا..فقرة بدنية وخططية والشحات يشارك تدريجياً

 

فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بانتفاضة محلية أمام إنبى.. وعمر جابر يواصل برنامجه التأهيلى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

 

فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بانتفاضة محلية أمام إنبى.. وعمر جابر يواصل برنامجه التأهيلى

 

استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو "بطل الشعب"

 

استقبال حافل لاقاه لاعب الأهلى بيرسى تاو  خلال تواجده فى بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.

استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو

 

أحمد عبد القادر يتحدث عن تحديات الأهلى ومباراة صن داونز "الفاصلة"

قال أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي إن حالته تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وشارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، لافتا إلى أن قرار مشاركته أمام صن داونز يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا سيكون وفقا للرؤية الفنية.

أحمد عبد القادر يتحدث عن تحديات الأهلى ومباراة صن داونز

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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