شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكشف سبب اعتزاله مبكرا: "ما كنتش حارس جامد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي عن بداياته في كرة القدم، كاشفا سبب اعتزاله مبكرا. وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "والدي كان لاعب كرة قدم وهو من حببني في كرة القدم والتي تمثل عشق من الطفولة لكل البرازليين"

وأضاف: "كان مركزي حارس مرمى وفضلت التواجد في هذا المركز ولكني اعتزلت في عمر 23 عاما، فلم أكن حارس مرمى مميز أو مخضرم".

واختتم: "كنت متعجل في فكرة اللعب أساسيا ولذلك اعتزلت مبكرا بسبب جلوسي احتياطيا، رغم نصائح البعض لي بالصبر".