شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكشف سبب اعتزاله مبكرا: "ما كنتش حارس جامد" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "كان مركزي حارس مرمى وفضلت التواجد في هذا المركز ولكني اعتزلت في عمر 23 عاما، فلم أكن حارس مرمى مميز أو مخضرم".
واختتم: "كنت متعجل في فكرة اللعب أساسيا ولذلك اعتزلت مبكرا بسبب جلوسي احتياطيا، رغم نصائح البعض لي بالصبر".
وتسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في إرباك حسابات البرازيلي ميكالي.
وجاء قرار تقديم المباراة لمدة 24 ساعة لتقام المواجهة الحاسمة يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه لتربك الحسابات الفنية للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يترتب على هذا التغيير، قرارات جديدة تخص موعد السفر بعد خوض لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 22 مارس.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي استقر على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري، استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.