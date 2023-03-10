7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 9 / 3 / 2023

استقبال حافل لاقاه لاعب الأهلى بيرسى تاو خلال تواجده فى بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.

أحمد عبد القادر يتحدث عن تحديات الأهلى ومباراة صن داونز "الفاصلة"

قال أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي إن حالته تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وشارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، لافتا إلى أن قرار مشاركته أمام صن داونز يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا سيكون وفقا للرؤية الفنية.