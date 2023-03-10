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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 9 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 3 / 2023 فى مقدمتها ، تقديم مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا 24 ساعة .
تقديم مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا 24 ساعة
تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في "إرباك" حسابات البرازيلي ميكالي.
طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجى يقود نهائى أمم أفريقيا للشباب
استقالة ياسر محمود من لجنة الحكام رسميا
تقدم الحكم الدولى السابق ياسر محمود عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من العمل فى اللجنة رسميا.
افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات
فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بانتفاضة محلية أمام إنبى.. وعمر جابر يواصل برنامجه التأهيلى
استقبال حافل لاقاه لاعب الأهلى بيرسى تاو خلال تواجده فى بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.
أحمد عبد القادر يتحدث عن تحديات الأهلى ومباراة صن داونز "الفاصلة"
قال أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي إن حالته تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وشارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، لافتا إلى أن قرار مشاركته أمام صن داونز يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا سيكون وفقا للرؤية الفنية.