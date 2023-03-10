شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يبدأ مهامه فى تطوير التحكيم بمعسكر إعداد الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، مهامه في تطوير التحكيم المصري بإقامة معسكر لمدة أسبوع بداية من الأحد المقبل 12 مارس، لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار.

ويسعى بيريرا لاستغلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على قدرات وإمكانيات الحكام المصريين، بعدما اطلع على بعض المباريات الأخيرة في الدورى وابدى رضاه عن مستوى الحكام بشكل عام.

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مسئول العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الاجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.