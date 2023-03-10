شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسلام عبد النعيم لاعب الاتحاد فى ودية راية والأشعة تحدد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إسلام عبد النعيم، لاعب الاتحاد السكندري، للإصابة في مباراة فريقه الودية التى أقيمت عصر اليوم، الخميس، أمام فريق راية، حيث سقط اللاعب مُصاباً في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن خلال الشوط الأول.

وغادر إسلام عبد النعيم الملعب مُصاباً بعد تعرضه لكدمة شديدة في الكاحل بالقدم اليمنى ، وتوجه الجهاز الطبي بصحبة اللاعب لعمل الاشعة اللازمة لمعرفة حجم ونوع الإصابة والمدة التي سيغيب عنها اللاعب ويحتاجها للتماثل الشفاء التام.