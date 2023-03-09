شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يُغادر مران المحلة للإصابة وإراحة 3 لاعبين بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض محمود علاء، مدافع فريق غزل المحلة، للإصابة في مران اليوم، غادر على إثرها المرانَ، وتقَرَّر خضوعه للفحوصات وإجراء أشِعَّة، خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد حجم ونوع الإصابة، وموقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق المقبلة.

على صعيد متصل، قرَّر عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، منح الثلاثي: أحمد النادري، ومحمد بازوكا، والسيد الشبراوي من مران الفريق الجماعي اليوم بسبب الإجهاد.

ومن جانب آخر، يستعيد غزل المحلة جهود إيهاب سمير لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الإيقاف.

وكان إيهاب سمير قد تعرض للطرد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز و التي تعرض للإيقاف على إثرها لمدة 3 مباريات، وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالتظلم على قرار الإيقاف ليتم تخفيض العقوبة من ثلاث مباريات الى مباراتين فقط.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري ضمن الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.