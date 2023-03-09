شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف معسكر المنتخب الأول والدفاع الجوى يستقبل الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولى معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاقه في غضون عشرة أيام استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية.

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في الجولة الثالثة على استاد القاهرة يوم 24 مارس الجاري ، وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي معسكر المنتخب الأولمبى المقرر انطلاقه يوم 15 مارس استعدادا لمباراتي زامبيا في تصفيات إفريقيا تحت 23 سنة ، ويحتضن الاستاد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبيا في ذهاب التصفيات المقرر لها يوم 22 مارس الجاري.

ويدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.