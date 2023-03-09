شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: جاهزون لمواجهة الزمالك وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال إسماعيل خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن اللاعبين الذين كانوا يعانون من الإصابة قد عادوا إلى صفوف الفريق باستثناء غياب وحيد، وهو اللاعب عماد ميهوب الذى سيتخلف عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وأوضح مدير الكرة بإنبى أن الفريق البترولى يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، لتحسين موقف إنبي في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن موقفه صعب في ظل احتلاله المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 20 مباراة.

فى سياق متصل، رفض مسئولو نادى إنبى رصد مكافآت مالية خاصة للاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة الزمالك إيماناً منهم أن اللاعيبين يعرفون واجباتهم جيداً ولا يحتاجوا إلى ما يحفزهم لتحسين موقف الفريق، خصوصاً أن المباراة المقبلة صعبة وتحتاج إلى التكاتف من الجميع.

ويدرس تامر مصطفى أكثر من بديل للدفع به في خط وسط الفريق البترولى أمام الزمالك لتعويض غياب عماد ميهوب بسبب الإيقاف خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل إنبى، وذلك لمحاولة، ضبط منطقة الوسط، أمام الفريق الأبيض.

وينوى تامر مصطفى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته في إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بالدفع بخالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.