شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستأنف التدريبات استعدادًا للاتحاد وعبد الباقى يجتمع باللاعبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال التدريبات الجماعية اليوم، والتي أقيمَت على ستاد المحلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري.

و عقد عبد الباقي جَمال، المدير الفني للفريق، جلسةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الأخطاء الأمور الفنية ، كما طالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على طلب عبد الباقى جمال المدير الفنى بضم محمد العتراوى نجم المحلة السابق للجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويعد محمد العتراوى قائد فريق غزل المحلة أحد نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم ومنتخب الشباب صاحب إنجاز الفوز ببرونزية مونديال الشباب عام 2001 التى أقيمت فى الأرجنتين، ولعب فى عدد من الأندية منها الإسماعيلي ومصر المقاصة.

وعمل العتراوى مدربا مساعدا بنادى دكرنس ونادى بروكسى بدورى الدرجة الثانية، وخاض تجربة عمل فى المملكة العربية السعودية.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.