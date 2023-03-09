شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يهزم سويسرا استعداداً لبطولة العالم بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2004 بأولى أول مبارياته الودية أمام سويسرا بنتيجة 23/22 استعدادا لبطولة العالم .

تقام المباراة الثانية يوم السبت القادم الموافق 11 مارس الجارى بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

حيث تأتى المباراتين الوديتين أمام المنتخب السويسرى فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها ال10 للناشئين لكرة اليد و التى تسضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023 و يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب ايسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 وائل عبد العاطى المدير الفنى و محمد عبد السلام ريشة المدرب العام و محى صلاح مدرب حراس المرمى و محمد عبد المنعم المدير الادارى و دكتور رمانى نبيل اخصائى علاج طبيعى.