شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من مران الأهلى الأول بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الاهلي عبر فيس بوك صوراً لمران الفريق اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز حيث خاض فريق الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



الاهلي في جنوب أفريقيا



الاهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة صن داونز



الاهلي يستعد



اول مران للأهلي بجنوب أفريقيا



تدريب الاهلي



تدريبات الاهلي بجنوب أفريقيا



حسين الشحات في مران الاهلي بجنوب أفريقيا



خالد عبد الفتاح



ديانج وبيرسي تاو في جنوب أفريقيا



سفير مصر بجنوب أفريقيا وطارق قنديل في مران الاهلي



طارق قنديل رئيس بعثة الاهلي في جنوب أفريقيا



مر ان الاهلي



مران الاأهلي



مران الاهلى



مران الاهلي الاول استعداداً لمواجهة صن داونز



مران الاهلي الاول بجنوب أفريقيا



مران الاهلي بجنوب أفريقيا



مران الاهلي في جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز



مران الاهلي في جنوب أفريقيا



مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز بجنوب أفريقيا



مران الاهلي



ياسر ابراهيم وأحمد عبد القادر في جنوب أفريقيا

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء وتدريبات بدنية، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، والذي يرغب في تنفيذه أمام صن داونز بعد غد السبت ، وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ،

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد تعافيه من إصابته في عضلة السمانة، التي اشتكى منها مؤخرًا، وأبعدته عن التواجد في المباريات الرسمية.

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.