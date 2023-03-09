شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينشر صورته مع طبيب المنتخب بعد استبعاده من المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون التركي، صورته مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول بعد أيام من استبعاده من حسابات البرتغالي روي فيتوريا لمباراتي مالاوي للإصابة.

وكشف نادي طرابزون سبور تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجية والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد عمراني سبور في الجولة الماضية في الدوري التركي الممتاز والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وقال نادي طرابزون سبور في البيان الرسمي: "خضع محمود حسن تريزيجيه للفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتي أوضحت معاناته من إصابة في أوتار الركبة في مؤخرة الفخذ الأيمن".

فيما رجحت تقارير تركية مدة غياب تريزيجيه والتي تتراوح بين 3 الى 5 أسابيع على الأقل حتى الظهور مجدداً في صفوف طرابزون سبور.

وأكد نادي طرابزون سبور أن الفريق الطبي بدأ في علاج اللاعب فوراً فور التأكد من طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وأصيب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بعد متابعته لفرصة مؤكدة، لكن أمسك بالفخذ الأيمن وتم استبداله على الفور ودخل بدلا منه ناسي أونوفار.

يتجمد رصيد طرابزون سبور عند النقطة 38 في المركز السادس بالدوري التركي، فيما يرفع فريق عمراني رصيده للنقطة 18 في مؤخرة جدول ترتيب المسابقة.

وانتقل الفرعون المصري إلى طرابزون سبور فى الميركاتو الصيفي الماضي من أستون فيلا بمقابل 4 ملايين يورو، وشارك تريزيجيه في الموسم الحالي مع طرابزون في 35 مباراة بجميع البطولات المحلية والقارية، سجل 9 أهداف وصنع 6 أخرى.