شكرا لقرائتكم خبر عن إداري منتخب مصر يُحيى ذكرى وفاة محمد على الفائز بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا على محمد على إداري منتخب مصر الأول لكرة القدم ذكرى وفاة والده الراحل الدكتور محمد على المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة والذى فاز معهم بالبطولة وحصل على المركز السادس في بطولة كأس العالم التي استضافتها مصر.

وعلق على محمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا " صاحب القلب الطيب ..أبي و أفتخر " ، وأرفق معه فيديو يحمل ذكريات والده في الملاعب وبطولة كأس العالم التي أقيمت بمصر.

ولد محمد علي سنة 1955 بالمنصورة وحصل على درجة الدكتوراة في التدريب من كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة ثم انتقل الى مجال التدريب ، و بدأ مشواره التدريبي في نادي المقاولون العرب قبل ان ينتقل للعمل مع المنتخبات المصرية واختير مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عام 1996 وفاز معه ببطولة افريقيا عام 1997 وتأهل الى نهائيات كأس العالم للناشئين التي استضافتها مصر في العام نفسه.

وقاد علي المنتخب الى دور الثمانية في كأس العالم للناشئين وحصل منتخبه على المركز السادس وقدم في تلك البطولة عددا من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما للكرة المصرية وعلى رأسهم احمد بلال هداف الاهلي ومحمد ابو العلا لاعب الزمالك وهاني سعيد المحترف في ايطاليا.

وترك علي تدريب منتخب الناشئين تحت 17 عاما بعد انتهاء كأس العالم. وعاد مرة ثانية الى تدريب الفريق عام 2001.

ثم تولى مهمة تدريب منتخب الشباب المصري اعتبارا من نهاية عام 2003 وساعده على التأهل لنهائيات كأس الامم الافريقية للشباب في بنين.

وقاد محمد علي منتخبي الناشئين والشباب في 56 مباراة ما بين رسمية وودية.