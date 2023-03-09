شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة ياسر محمود من لجنة الحكام رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الحكم الدولى السابق ياسر محمود عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من العمل فى اللجنة رسميا.

وكان ياسر محمود يتولى مسئوليات تعيينات حكام القسم الثاني وفقا للهيكلة الجديدة في لجنة الحكام التي أعلن عنها اتحاد الكرة في ديسمبر الماضي في عهد الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسؤل مسابقات القسم الأول ، أحمد أبوالعلا مسؤل ادارى اللجنة ، تونى عثمان مسؤل العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق ، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الإجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.