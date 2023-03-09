شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو "بطل الشعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبال حافل لاقاه لاعب الأهلى بيرسى تاو خلال تواجده فى بلده جنوب أفريقيا مع بعثة المارد الأحمر لخوض مباراة صن داونز السبت بدوري أبطال أفريقيا.

وأظهرت الصورالتى نشرتها صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك، حفاوة بالغة وأستقبال حار من جماهير جنوب أفريقيا لـ بيرسي تاو الذي كان يلعب في صن داونز قبل رحيله لأوروبا الذي عاد منها للأهلي قادماً من نادي برايتون الإنجليزي.

وعلّقت صفحة الأهلي على فيس بوك ، على الصور ، قائلة : بطل الشعب.













































على صعيد متصل ، حرص أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول لفريق الكرة، الذي أقيم اليوم ،الخميس، على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام بعد غد السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.