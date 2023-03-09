شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في "إرباك" حسابات البرازيلي ميكالي.

وجاء قرار تقديم المباراة لمدة 24 ساعة لتقام المواجهة الحاسمة يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه لتربك الحسابات الفنية للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يترتب على هذا التغيير، قرارات جديدة تخص موعد السفر بعد خوض لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 22 مارس.

وكان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

وكلف البرازيلي ميكالي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب بانهاء ترتيبات الرحلة مبكرا لتفادي أي مشاكل تواجه البعثة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبلين، والذي يتخلله مواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة المنتخب الأولمبي أمام زامبيا، حيث استقرت لجنة الحكام بالكاف على تعيين الحكم الأريتيري تيكلي موجوس تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه مواطنه إيبويل مايكل ووياهانيس تاويلديس، والحكم الرابع إدريس محمد.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.