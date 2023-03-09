شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
هذا ومن المقرر أن يقام افتتاح فعاليات دورة المدربين بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلى جانب المدربين المشاركين الذين سيحصلون على الرخصة.
تقام رخصة المدربين A في مصر بعد غياب 7 سنوات، وستكون لمدة 288 ساعة على مدار 3 أشهر.
- أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ولديه ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة.
- السيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.
- لديه رصيد من الخبرات الكروية أي شارك في مسابقة الدورى الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.
- له رصيد من الخبرات التدريبية سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دورى القسمين الأول والثانى ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.
- أن يكون حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.
- أن يكون سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.