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افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة انطلاق فعاليات دوري المدربين للرخصة A  في الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 12 مارس من الشهر الجاري 2023 بمقر اتحاد الكرة.

 

هذا ومن المقرر أن يقام افتتاح  فعاليات دورة المدربين بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة  جمال علام إلى جانب المدربين المشاركين الذين سيحصلون على الرخصة.

 

تقام رخصة المدربين A في مصر بعد غياب 7 سنوات، وستكون لمدة 288 ساعة على مدار 3 أشهر.

 

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار المدربين للعمل في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تم اعتمادها مؤخرا، وهذه المعايير هي:

 

- أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ولديه ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة.

 

- السيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.

 

- لديه رصيد من الخبرات الكروية أي شارك في مسابقة الدورى الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.

 

- له رصيد من الخبرات التدريبية سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دورى القسمين الأول والثانى ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.

 

- أن يكون حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

 

- أن يكون سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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