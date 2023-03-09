شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة A لرخص المدربين 12 مارس بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة انطلاق فعاليات دوري المدربين للرخصة A في الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 12 مارس من الشهر الجاري 2023 بمقر اتحاد الكرة.

هذا ومن المقرر أن يقام افتتاح فعاليات دورة المدربين بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلى جانب المدربين المشاركين الذين سيحصلون على الرخصة.

تقام رخصة المدربين A في مصر بعد غياب 7 سنوات، وستكون لمدة 288 ساعة على مدار 3 أشهر.