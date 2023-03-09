الامارات | الشارقة يقلب تأخره إلى تعادل مع الصفا السعودي في افتتاح "خليجي اليد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق كرة اليد في نادي الشارقة بنتيجة التعادل أمام منافسه الصفا السعودي بواقع (24-24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح المجموعة الثانية في البطولة الخليجية الـ 39 لأبطال الكؤوس، المقامة على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والممتدة حتى 17 من مارس الجاري.

ونجح لاعبي الشارقة في قلب تأخرهم مع نهاية الشوط الأول بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (12-16)، إلى التعادل مع نهاية الشوط الثاني والمباراة بواقع (24-24).

ويدخل الشارقة اليوم أولى أيام الراحة، على أن يعاود غدٍ السبت خوض المباريات حين يلتقي في الخامسة والنصف فريق الكويت الكويتي في ثاني جولات الدور التمهيدي، والتي تشهد ايضاً ولحساب المجموعة ذاتها لقاء الصفا السعودي مع الأهلي البحريني

وكانت البطولة قد استهلت أول من أمس، بلقائي المجموعة الأولى، وسجلت في جولتها الافتتاحية فوز العربي القطري على أهلي سداب العماني بواقع (30-20)، والنجمة البحريني على السالمية الكويتي (27-22)