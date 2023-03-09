ابني يحبك أكثر مني.. جيرارد يعترف لصلاح بأنه لاعبه المفضل في ليفربول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، بأن النجم المصري محمد صح هو لاعبه المفضل في الفريق الأول الحالي للريدز في "أنفيلد".

وسأل صلاح، جيرارد، في حوار جمعهما، عن لاعبه المفضل، ليرد نجم الريدز السابق، قائلا: "أنت هو لاعبي المفضل، يمكن أن تكون أنت فقط".

وأضاف جيرارد في فيديو نشره حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ليو ابني يحبك، يحبك أكثر مني، أنت الشخص الوحيد الذي يحبه أكثر مني".

وواصل جيرارد عن احتفالاته بالبطولات مع ليفربول بقوله: "تجربة لا يمكن أن أنساها أبدًا، هذه أسعد الأيام التي تعيشها جماهير ليفربول، هذه هي اللحظات التي يظلون يتذكرونها إذا تحدثوا عن الماضي، لذلك أتمنى أن أعيد الزمان مرة أخرى وألعب مباراتي الأولى مع هذا النادي".

واختتم أسطورة ليفربول السابق : "عليك بأن تعتز بكل لحظة مع ليفربول، لأنها تمر وتصبح من الماضي لكنها تظل أحد أفضل أيام حياتك".

وكان محمد صلاح قد وانفرد بلقب هداف ليفربول التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفيه في مباراة مانشستر يونايتد الماضية والتي انتهت بنتيجة مهينة للشياطين الحمر 7-0.