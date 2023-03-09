شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة زوجته وابنه فى المسجد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية الأسبق، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام برفقة زوجته وابنه من داخل المسجد النبوي، حيث كان مؤمن زكريا قد سافر قبل أيام لأداء مناسك العمرة.

مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى، الذى انضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عام 2004 واستمر به 5 سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009 / 2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى 36 مباراة وسجل 4 أهداف، كما شارك فى 5 مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011، واستمر حتى حادث بورسعيد الشهير، لعب خلالها 22 مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم 2012 / 2013 واشترك معه فى 23 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف، وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام 2013 واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك 57 مباراة سجل خلالها 12 هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال 38 مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى 11 مباراة، كما لعب 8 مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

تميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للأهلى فى موسم 2015 - 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميصى القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبرى بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.