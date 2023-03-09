شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يتحدث عن تحديات الأهلى ومباراة صن داونز "الفاصلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي إن حالته تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وشارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، لافتا إلى أن قرار مشاركته أمام صن داونز يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا سيكون وفقا للرؤية الفنية.

وأضاف عبدالقادر: نعلم جيدا حجم التحديات التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية، وفي مقدمتها مباراة صن داونز في الحولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي تحتاج إلى أقصى درجات التركيز والاستعداد الذهني لتحقيق النتيجة التي يسعى إليها الفريق، والتي تساعده في استكمال مشوراه بقوة في البطولة.

وواصل لاعب الأهلي حديثه: «نحن كلاعبين تحدثنا عن مباراة صن داونز التي يعلم الجميع مدى أهميتها، وما تمثله من نقطة فاصلة في مشوارنا بالبطولة» ، وأشار عبدالقادر إلى أن الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة كان في المتناول، لكن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل وفقدنا نقطتين، وفي رحلة السودان لمواجهة الهلال، كانت هناك أجواء مختلفة لن نخوض فيها كثيرا.

وشدد على أن لاعبي الأهلي أغلقوا صفحة الماضي بكل ما فيه، لاسيما المباريات التي خاضها الأهلي في دور المجموعات، وأن التركيز منصب على مباراة صن داونز المقبلة.

وأكد على أن لاعبي الأهلي دائما ما يكونون على قدر المسئولية، خاصة في الأوقات الصعبة، وأن الفريق قادر على العودة من جديد إلى مساره الطبيعي في دوري الأبطال.

واستطرد عبدالقادر: «الاهلي دائما ما يبحث عن الفوز في أي مباراة، وسنلعب أمام صن داونز بدوافع قوية ورغبة في الوصول إلى هدفنا وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة».

وأوضح لاعب الأهلي أن التحضير للمباريات يقع على عاتق الجهاز الفني ونفس الوقت اللاعبين، وأنه على المستوى الشخصي يحاول تهيئة نفسه للمباريات الرسمية وأن يكون كامل طاقته وتركيزه في المباراة المقبلة، وأن يكون على استعداد ذهني يؤهله لتقديم المستوى المنتظر منه والذي يخدم الفريق ويحقق أهدافه.

واختتم أحمد عبدالقادر تصريحاته موجها لرسالة إلى جماهير الأهلي، أكد فيها عزم الفريق على بذل أقصى جهد لتحقيق أهدافه خلال لقائي صن داونز يوم السبت المقبل والقطن الكاميروني يوم 17 مارس الجاري، وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق ودائما ما تكون سندا لجميع اللاعبين.