شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تلحق بملك إسماعيل وتتأهل لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت سلمى في المركز الثاني من التصفية الثانية للدور قبل النهائي برصيد 1064 نقطة بالتساوي مع المتصدرة الإيطالية أليس سوتيرو.

وحصلت أميرة قنديل على 1032 نقطة في المركز الرابع عشر الغير مؤهل للنهائي، حيث تنص لائحة البطولة عن تأهل أصحاب المراكز من الأول للتاسع مباشرةً إلى النهائي.

واستطاعت ملك اسماعيل التأهل للنهائي من المجموعة الأولى، وجاءت "ملك" في المركز الثالث من التصفية الأولى للدور قبل النهائي برصيد 1062 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدرة الأوكرانية "أولها كلاينكوفا".

ومن المقرر أن تقام غدًا منافسات نصف نهائي الرجال وتأهل 6 لاعبين مصريين من التصفيات التي أقيمت أمس وهم: أحمد ومحمد الجندي ومهند شعبان وأحمد أشرف وإسلام حامد ومعتز وائل.

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.