شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "شباب" اليونان لليد يصل إلى القاهرة لخوض وديتين مع أحفاد الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى بعثة منتخب اليونان للشباب مواليد 2002 و ذلك لخوض مبارتين وديتين امام منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 ، وكان فى استقبال بعثة منتخب اليونان محمود غريب بالعلاقات العامة بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

حيث تأتى المبارتين الوديتين امام المنتخب اليونانى فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصر للشباب مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة العالم للشباب لكرة اليد و التى تقام بتنظيم مشترك بين المانيا و اليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023 و يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة و التى تضم منتخب مصر و منتخب اليونان و منتخب كوبا و منتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 صابر حسين المدير الفنى و عمرو خليفة المدرب العام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى.