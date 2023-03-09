السفير المصرى بجنوب أفريقيا يحضر مران الأهلى قبل مواجهة صن داونز

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول لفريق الكرة، الذي أقيم اليوم ،الخميس، على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام بعد غد السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتابع السفير المصري رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا، المران الأول، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا.

وكان السفير المصري قد حرص على التواجد في مطار جوهانسبرج مساء أمس، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها على متن طائرة خاصة.

ورافق الفاضلي بعثة الأهلي من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، للاطمئنان على أن الأمور تسير على ما يرام، وتذليل أي صعوبات إن وجدت في طريق البعثة.