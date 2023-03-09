شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلي بجنوب أفريقيا..فقرة بدنية وخططية والشحات يشارك تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء وتدريبات بدنية، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، والذي يرغب في تنفيذه أمام صن داونز بعد غد السبت ، وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ،

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد تعافيه من إصابته في عضلة السمانة، التي اشتكى منها مؤخرًا، وأبعدته عن التواجد في المباريات الرسمية.

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.