شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بانتفاضة محلية أمام إنبى.. وعمر جابر يواصل برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وطالب المدير الفني، اللاعبين خلال الجلسة، بغلق ملف مباراة الترجي وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، والتركيز فقط من أجل تحقيق الفوز أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري. وخاض عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وذلك عقب مشاركته مع اللاعبين في فقرة الإحماء، في ظل الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً. في سياق متصل عقد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد صبحي، مشيداً فيها بمستوى الحارس خلال مواجهة الترجي الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شرح بعض المواقف الفنية التي تعرض لها الحارس خلال اللقاء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.