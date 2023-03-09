شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يصدر بيانا بشأن قضيته مع الإسماعيلي الخاصة بنسبة بيع إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر نادي النجوم بيانًا بشأن أزمته مع فريق الإسماعيلي، بسبب عدم حصوله على نسبته في بيع إبراهيم حسن لاعب الفريق لصالح نادي الزمالك ، حيث سبق وحصل النادي على حكم بالحصول على 28 مليون جنيه من الدراويش نظير نسبته في بيع اللاعب ، خاصة وأن اللاعب كان يرتبط بعقد ثلاثي بين الناديين.

وجاء نص بيان نادي النجوم كالتالي:

يود مجلس إدارة نادي النجوم أن يضع أمام جميع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة وأمام الإعلام المرئي والمسموع الموقف النهائي في قضية مستحقات نادي النجوم من النادي الإسماعيلي الخاصة ببيع اللاعب إبراهيم حسن.

حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة أمس الأربعاء الموافق 2023/3/8 الحكم برفض الطعن بإلغاء قرار المحكمة الرياضية الدولية ضد النادي الإسماعيلي، والصادر لصالح نادي النجوم فيما يعرف بقضيه اللاعب إبراهيم حسن.

ويعد هذا الحكم هو الحكم التاسع والأخير الذي تصدره المحاكم والجهات القضائية لصالح نادي النجوم، ضد النادي الإسماعيلي.

حيث إن نادي النجوم حصل على الأحكام التالية:

بتاريخ 2018/11/15 قرار لجنة شئون اللاعبين لصالح نادي النجوم ضد نادى الإسماعيلي.

وبتاريخ 2019/2/11 قرار لجنة الاستئناف ضد نادى الإسماعيلي لصالح نادى النجوم.

وبتاريخ 2020/2/21 صدر حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم بتغريم. النادي الإسماعيلي.

وبتاريخ 2020/12/1 صدر حكم المحكمة الفيدرالية بزيورخ برفض طعن النادي الإسماعيلي لصالح نادي النجوم.

وفي 2021/2/22 صدر قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي لامتناعه عن ساد مستحقات نادي النجوم.

وبتاريخ 2021/5/2 قرار لجنة التظلمات بتأكيد قرار الانضباط لصالح نادى النجوم.

وفي 2021/9/14 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لصالح نادي النجوم ضد طعن نادي الإسماعيلي.

وفي 2022/11/6 قرار لجنه الانضباط لصالح النجوم بوقف القيد للنادي الإسماعيلي ونقل خمس مباريات خارج ملعبه بدون جمهور - وفي تاريخ 2022/3/8 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة لصالح نادي النجوم برفض دعوي البطلان المرفوعة من الإسماعيلي ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم.

وتابع: فيكون بذلك قد صدرت تسعة أحكام لصالح نادي النجوم ضد الإسماعيلي ومازالت هناك محاولات لتقييد العدالة عن تنفيذ القانون وإعطاء نادي النجوم حقوقه، وأننا إذ نعبر عن أسفنا لما أقدم عليه نادي الإسماعيلي من محاولات تعطيل تنفيذ الأحكام بما كلف خزانته ما يزيد على 5 ملايين جنيه إضافية رغم معرفته بعدم جدوى تلك المحاولات، الأمر الذي معه وصلت مستحقات نادي النجوم إلى ما يقرب من 47 مليون جنيه حقا كاملا بموجب كل هذه الأحكام، وبالرغم من قيام نادي النجوم بمحاولات تحث مجالس الإدارات المتعاقبة على إنهاء السداد ودرء مخاطر المماطلة إلا أنهم جميعا لم يستجيبوا اعتمادا على أنهم يملكون من الحيل وأساليب المماطلة ما يجعلهم يحجمون عن تنفيذ الأحكام.

واختتم: ونادي النجوم إذا يعلن اليوم وبعد صدور تسعة أحكام فاصلة بأنه متمسك تمامًا بتنفيذ حصوله عن كامل مستحقاته ومحذرا في ذات الوقت النادي الإسماعيلي من مخاطر الاستهانة بتنفيذ الأحكام وما يترتب علي ذلك من الأضرار بالمال العام ومصالح النادي الإسماعيلي، وتعريضه لمزيد من الغرامات والمخاطر، ونضع بموجب هذا البيان الأمر أمام الجميع لتحمل المسئولية فيما يخص نادي النجوم لكرة القدم.