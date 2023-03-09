شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بتروجت فوزا صعبا على فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 41 في المركز الثالث.

ويستضيف غدا فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 42 نقطة، فريق منتخب السويس صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويحل غدا فريق زد صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بورتو السويس صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

يلتقى فى نفس التوقيت كل من الترسانة مع إيسترن كومبانى، القناة مع العبور، الإعلاميين مع كهرباء الإسماعيلية.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل بمواجهتين بين الإنتاج الحربى مع مستقبل سبورت، النصر مع المصرية للاتصالات.