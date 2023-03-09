شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل لافيينا مع كيما أسوان في الصعيد والألومنيوم يكتسح ملوى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق لافيينا في فخ التعادل السلبي مع فريق كيما أسوان، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما رفع فريق كيما أسوان رصيده إلى 31 نقطة.

واكتسح فريق الألومنيوم نظيره ملوى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد ملوى عند النقطة 18.

وحقق فريق شبان قنا فوزا كبيرا على المدينة المنورة بثلاثية نظيفة في عقر داره، ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد المدينة المنورة عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

كيما أسوان 0/ 0 لافيينا

المدينة المنورة 0/ 3 شبان قنا

الألومنيوم 4/ 1 ملوى

أسمنت أسيوط 2 /2 النصر للتعدين

تليفونات بنى سويف 1/ 2 الجونة

مصر المقاصة 2 / 1 طامية

يختتم الأسبوع الحادى والعشرين فى مجموعة الصعيد غدا الجمعة، بمواجهتين قويتين بين المنيا والفيوم، ديروط مع بترول أسيوط.