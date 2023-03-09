شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية وأخرى بالفيديو لـ كولر مع لاعبى الأهلي فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة مساء اليوم، بعد الانتهاء من المران الأول للفريق ، وحرص كولر على الحديث بشكل نظري مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة صن داونز.



كولر

وواصل كولر عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز المعاون له داخل فندق الإقامة، لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، بعد وصول البعثة مساء أمس من القاهرة، عقب رحلة استغرقت ما يقرب من تسع ساعات، منذ الإقلاع من مطار القاهرة وصولا إلى مطار جوهانسبرج، والتي تخللها ترانزيت في مدينة أسوان لمدة 45 دقيقة للتزود بالوقود.